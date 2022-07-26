Спецавиация борется с природным пожаром в горах Алматы

26 июл. 9:46

Пожар в горах Алматы занялся вечером в понедельник, загорелся сухостой в ущелье Кимасар в Медеуском районе.

Тушение заняты 100 огнеборцев, конный патруль и 60 инспекторов Иле-Алатауского нацпарка, 18 сотрудников Казавиалесоохраны, а также 14 единиц высокопроходимой техники. Кроме того, в тушении огня задействовано два авиаборта "Ми-8 АМТ" Казавиаспаса МЧС РК и службы спасения 109 с водносливными устройствами (3 тонны), информирует пресс-служба ДЧС Алматы.

В ночные часы вертолеты и другая техника не могли участвовать в тушении пожара, огнеборцы добирались по места ЧП пешком по крутому склону.

По оценкам специалистов, горит сухая трава отдельными очагами на площади 0,06 Га.