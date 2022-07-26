В Турции заявили, что Россия выполнит условия "продуктовой сделки"

26 июл. 9:39

Анкара считает, что Москва выполнит условия стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что на этапе реализации будет очень сложная кропотливая работа. Кроме того, он призвал действовать шаг за шагом.

"Несмотря на отсутствие эмбарго или санкций, российское зерно не могло экспортироваться по некоторым причинам, и это соглашение также отвечает интересам России. Мы верим, что Москва выполнит указанное соглашение", - приводит его слова местная газета Star.