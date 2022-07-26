Столичный регион снова окажется во власти жары и дождей

26 июл. 9:32

Сегодня в столичном регионе снова будет преобладать переменная облачность, а во второй половине дня в регион опять придут кратковременные дожди, в течение дня воздух прогреется до плюс 30 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в регионе будет формировать малоградиентное поле пониженного атмосферного давления, то есть пути активных циклонов и антициклонов обойдут столицу стороной. В такой ситуации нас ожидает переменная облачность, утром местами возможны очаги туманов, во второй половине дня локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28-30 градусов, по области от 26 до 31 градуса тепла", - сообщил Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северный, его скорость составит 1-6 м/с, а атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм рт ст, - добавил синоптик.