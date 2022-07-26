Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном

26 июл. 9:32

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Он указал, что Вашингтон поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, и подчеркнул, что положительно оценивает встречу и прямой диалог глав МИД двух стран в Тбилиси.

"Президент Ильхам Алиев расценил проведение в Тбилиси встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении как первый шаг в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя странами. Глава государства сообщил, что Азербайджан уже сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного договора и ждет от Армении аналогичного шага", - передает АЗЕРТАДЖ.

Госсекретарь сообщил о готовности США к запуску транспортного сообщения и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и технической поддержке в этой сфере.

Говоря о гуманитарных вопросах, Ильхам Алиев обратил внимание на то, что после первой армяно-азербайджанской войны более 3890 азербайджанцев считаются пропавшими без вести, но, несмотря на неоднократные обращения к Еревану, данные о местах массового захоронения не предоставлены.

Кроме того, президент подчеркнул, что Армения провела массовое минирование освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, в результате чего после окончания войны более 240 граждан АР погибли либо лишились здоровья в результате разрыва мин.