В конференции по Афганистану в Ташкенте примет участие делегация США

26 июл. 9:25

США на Международной конференции по Афганистану в Узбекистане во вторник будут представлять специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст и специальный посланник США по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири.

"В ходе конференции делегация США присоединится к международному сообществу, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку афганского народа и призвать "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) выполнить свои обязательства перед афганским народом и международным сообществом", - сообщает государственный департамент США.

В сообщении отмечается, что "международное сообщество привержено стабильному, мирному и инклюзивному Афганистану, в котором уважаются права человека и основные свободы всех афганцев, включая женщин, этнические и религиозные общины, и который предотвращает террористические угрозы с афганской земли".

Международная конференция по Афганистану стартует в Ташкенте 26 июля.

В среду 27 июля замглавы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон встретится с талибами для решения экономических проблем афганского народа.