СМИ: Турция предложила помощь в разминировании коридоров в Черном море

26 июл. 9:14

Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, и Киев готов пойти на это, - заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Из-за соображений безопасности киевская администрация заминировала Одесский порт после начала конфликта в стране, - пояснил Калын, отметив: "По этой причине киевская администрация создаст три коридора. Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры, но у них видна готовность сделать это самим", - сказал Калын в интервью CNN International, цитирует его местная газета Star, передает РИА Новости.

Напомним, в Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.