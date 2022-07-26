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Первый в России дилерский центр сервисных роботов появится на Ставрополье

Первый в России дилерский центр сервисных роботов появится на Ставрополье

В торговых центрах и кафе в Ставропольском крае вскоре появятся сервисные роботы, которые будут развлекать посетителей и работать в качестве официантов, сообщил председатель комитета Ставрополья по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"В крупных торговых центрах и на объектах общественного питания Ставрополья впервые появятся сервисные роботы", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

По словам Полюбина, такие роботы могут выполнять роль официантов, развлекать гостей, общаться с ними и самостоятельно показывать товары.

Председатель комитета добавил, что в регионе может быть открыт первый в стране дилерский центр сервисных роботов.

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