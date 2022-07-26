Назван самый рейтинговый телеканал в России в 2022 году

26 июл. 1:32

Самым рейтинговым каналом за первое полугодие текущего года стал "Россия 1", информирует Mediascope.

В топ-5 самых популярных телеканалов вошли: "Россия 1", рейтинг 2,2%, доля просмотра 15,1%; Первый канал - рейтинг 1,4%, доля просмотра 10%; "НТВ" - рейтинг 1,2%, доля просмотра 8,6%; Пятый канал - рейтинг 0,8%, доля просмотра 5,7%; РЕН ТВ - рейтинг 0,7%, доля просмотра 4,7%.

Рейтинг – среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших программу в момент показа.

В топ-20 вошли также "СТС", "Домашний", "ТВ Центр", "Россия 24", "ТНТ", "ТВ-3", "Карусель", "Звезда", "Пятница", "МИР", "МАТЧ ТВ", "DISNEY", "Россия К", "Мосфильм. Золотая Коллекция", "Дом кино".