На востоке Казахстана нашли пропавшего трехлетнего ребенка

26 июл. 0:22

Потерявшийся ранее в Восточно-Казахстанской области трехлетний мальчик найден, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Отмечается, что потерявшегося 3-летнего малыша нашли в поле в 3 км от дома.

"Сейчас ребенок находится дома с родителями, которые выражают огромную благодарность всем неравнодушным за оказанное содействие в поисках", - сказано в сообщении.

Ранее в селе Таврия Уланского района Восточно-Казахстанской области с заявлением о пропаже сына в полицию обратился отец ребенка. Спасатели, полицейские волонтеры и неравнодушные жители всю ночь искали 3-летнего мальчика.