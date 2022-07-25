Эрдоган рассказал, чего ожидает Турция от Армении

25 июл. 23:54

Анкара ожидает от Еревана конкретных шагов в процессе нормализации двусторонних отношений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

По словам главы государства, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном был обсужден процесс нормализации отношений.

"Мы ожидаем, что армянская сторона предпримет конкретные шаги. Мы серьезно и решительно настроены в вопросе нормализации отношений", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что "красной линией" в этом вопросе для Турции изначально выступает Азербайджан, а также пояснил, что Анкара разрабатывает подход к отношениям с Ереваном в координации с Баку.