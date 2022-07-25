В Грозный привезут экспонаты из подмосковного музея "Абрамцево"

25 июл. 23:23

Вскоре в Грозном впервые представят произведения живописи и декоративно-прикладного искусства подмосковного музея-заповедника "Абрамцево".

"Выставка "Традиции Абрамцева сквозь века" пройдет в Музее Чеченской Республики с 28 июля по 28 августа. В выставочном проекте впервые покажут порядка 130 экспонатов из собрания музея-заповедника "Абрамцево" и более 40 самобытных художников. Будут представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, созданные в традициях абрамцевского художественного кружка", - рассказали в пресс-службе чеченского музея, передает ТАСС.

Первый раздел выставки будет посвящен творчеству Елены Поленовой и периоду основания столярной мастерской на территории культурного поселка в Абрамцево. В следующем разделе будут показаны произведения художников ХХ века, а в последнем - произведения современных художников.

Также на выставке планируется показ документального фильма об Абрамцеве, чтобы зрители смогли не только познакомиться с художественными традициями этих мест, но и виртуально побывать в уютном подмосковном музее.

Напомним, музей-заповедник "Абрамцево" расположен в 60 км от Москвы, недалеко от Сергиева Посада. Ранее построенная здесь усадьба принадлежала писателю Сергею Аксакову, создавшему здесь свои лучшие произведения, и железнодорожному промышленнику, художественному и театральному деятелю Савве Мамонтову.