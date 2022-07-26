Режиссер Нана Джанелидзе представит фильм о женщине-военном репортере

26 июл. 8:32

Режиссер и сценарист Нана Джанелидзе закончила работу над своим новым полнометражным художественным фильмом "Иди, Лиза", который посвящен военной корреспондентке, - сообщают грузинские СМИ.

Картина снята в стиле роуд-муви.

"Мы прошли долгий путь, прежде чем были сформированы повествование, жанр и форма сценария. Это история молодой женщины-репортера. Она прошла войну, которая красной нитью прошла сквозь ее жизнь, и не дает ей покоя флешбеками", - приводит слова Джанелидзе Sputnik Грузия.

"Иди, Лиза" - фильм совместного производства Грузии и Болгарии. Он был снят при поддержке Национального центра кинематографии Грузии.