Посетителей "Железной грязи" будут развозить дополнительные электрички

26 июл. 7:32

Для посетителей фестиваля "Железная грязь", который стартует в Железноводске 30 июля, запустят дополнительные электрички. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

Планируется, что в этот день в город съедутся тысячи гостей. "Участников будет очень много, поэтому мы проработали вопрос с компанией РЖД, которая нас поддержала и увеличивает 30-31 июля курсирование пригородных электричек от Бештау до ж/д вокзала Железноводска", - пояснил Бакулин.

Несмотря на то, что в городе подготовили дополнительные парковочные места, градоначальник призвал гостей мероприятия воспользоваться общественным транспортом - маршрутками и электричками.

Напомним, II фестиваль целебной грязи "Железная грязь" пройдет в Железноводске 30‑31 июля.