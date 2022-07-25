Азербайджанский альпинист, взошедший на Броуд-Пик, поблагодарил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву

25 июл. 23:11

Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы, покоривший "восьмитысячник" - горную вершину Броуд-Пик, находящуюся на высоте 8051 м над уровнем моря, выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и лично вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за возможность совершить эту экспедицию.

"День 37. 23.07.2022. 12:15 - вершина взята! Флаг Азербайджана развевается над Броуд-пик!" - написал он на своей странице в социальной сети.

Альпинист отметил, что таким образом "Азербайджан получает свой пятый из 14 восьмитысячников".

"Благодарю Фонд Гейдара Алиева и лично госпожу Лейлу Алиеву за возможность осуществить эту экспедицию", - обратился Исрафил Ашурлы.

Кроме того, он выразил благодарность министерству молодежи и спорта, а также министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана за оказанную поддержку.

"Азербайджан, вперед!!!" - заключил альпинист.