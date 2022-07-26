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Школьники Казахстана стали обладателями более 21 медалей на международных предметных олимпиадах

Школьники Казахстана стали обладателями более 21 медалей на международных предметных олимпиадах

Казахстанские школьники завоевали 3 золотые, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей на международных предметных олимпиадах, сообщил глава Минпросвещения республики Асхат Аймагамбетов,

"Хотел бы подвести промежуточные итоги международных предметных олимпиад этого года. На сегодня наши школьники завоевали 21 медаль по 5 предметам. В копилке сборной 3 золотые, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей. Таким образом, из 23 участников 21 добились призовых мест", - написал министр в соцсетях

По его словам, школьники приняли участие в самых престижных международных олимпиадах. Также он добавил за результаты учеников наградят солидными денежными премиями до 4,5 млн тенге и грантами на обучение в вузе без сдачи ЕНТ.

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