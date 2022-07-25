В Кисловодске пройдут концерты детей - лауреатов музыкальных конкурсов

25 июл. 23:44

В конце июля в ставропольском Кисловодске пройдут концерты учащихся международной летней творческой школы "Академия Должикова", на них выступят около 30 юных музыкантов со всей страны, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Перед жителями и гостями города-курорта выступят лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Это около тридцати участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми, Набережных Челнов (Республика Татарстан), Сочи, Архангельска, Симферополя, Алматы (Казахстан)", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Классические и популярные эстрадные произведения прозвучат в исполнении юных певцов, средний возраст которых 7-12 лет. Три ведущих инструмента концертов - флейта, саксофон и ударные.

25 июля и 1 августа концерты инструментальной музыки пройдут в Северо-Кавказской государственной филармонии им. Сафонова, 30 июля - на площадке летнего кинотеатра в национальном парке "Кисловодский", - рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

Учредитель Международной творческой школы - благотворительный Фонд развития культуры имени Заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Должикова. Цель проекта - поддержка одаренных детей, обмен опытом между педагогами и исполнителями из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.