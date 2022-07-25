Председатель Генассамблеи ООН впервые совершает официальный визит в Грузию

25 июл. 22:56

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид посещает Грузию - это первый официальный визит председателя ГА ООН в эту страну.

Как передает Sputnik Грузия, он провел встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, на ней были рассмотрены текущие вопросы сотрудничества, вопросы мира и безопасности, защиты прав человека, устойчивого развития и гендерного равенства.

Шахид также уже провел встречи со спикером парламента Шалвой Папуашвили и главой МИД Ильей Дарчиашвили, в программу визита входит и встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Кроме того, председатель ГА ООН посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов и реформами, реализуемыми в рамках инициативы "Партнерства открытого правительства" и выполняющими важную роль в процессе достижения целей устойчивого развития.

Кроме того, предполагается посещение представительства ООН в Грузии, там состосятся встречи с представителями неправительственных организаций, участвующих в программе ООН.