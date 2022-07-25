Пашинян и Блинкен провели телефонный разговор

25 июл. 22:49

Армянский премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, такое сообщение опубликовано на сайте главы кабмина.

В нем сказано, что стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, ряд аспектов безопасности и стабильности в регионе.

Блинкен и Пашинян рассмотрели вопросы, связанные с послевоенным урегулированием между Арменией и Азербайджаном, открытием региональных коммуникаций, выяснением судьбы пропавших без вести, причем госсекретарь заявил о готовности США "поддержать решение всех упомянутых вопросов".

Премьер-министр РА подтвердил приверженность мирной повестке, обратил внимание на то, что общественность Армении поддерживает этот курс.

Участники обсудили и процессы в армяно-турецких отношениях, Блинкен приветствовал прошедший 11 июля между премьер-министром Армении и президентом Турции телефонный разговор, выразил готовность США поддержать нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой.

Наконец, политики выразили удовлетворение контактами на высоком уровне между Арменией и США и договорились продолжить диалог.