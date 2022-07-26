Десять тысяч фирм с иностранными партнерами создано в Турции за полгода

Согласно официальным данным, в первой половине этого года в Турции было создано около 9828 компаний с иностранными партнерами с общим капиталом 5,4 млрд турецких лир (300 млн долларов США). Как отмечает турецкая "Сабах", по сравнению с тем же периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 64,4%.

Около 884 компаний, которые были основаны в период с января по июнь, начали работать как акционерные общества и 8944 - как компании с ограниченной ответственностью, а доля иностранного капитала достигла 80,8%. Об этом свидетельствуют данные отчета Анатолийского агентства, в котором собрана информация Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB).

Около 640 из вновь созданных компаний принадлежали иранцам, 500 из них принадлежали россиянам, 269 - немцам, 266 - сирийцам и 186 - египтянам.

За этими странами следуют владельцы из Иордании с 179 компаниями, Пакистана с 162 компаниями, Азербайджана с 160 компаниями, Ирака с 159 компаниями и США с 141 компанией.

Общий капитал компаний с иранскими партнерами за шестимесячный период составил 347,4 млн турецких лир.

Капитал компаний с российскими партнерами составляет 306,5 млн турецких лир,

с немецкими партнерами - 299,3 млн турецких лир,

с партнерами в Гонконге - 230,5 млн турецких лир,

с британскими партнерами - 212,7 млн турецких лир,

с бельгийскими партнерами - 206,5 млн турецких лир,

а у компаний с сирийскими партнерами общий капитал составляет 150,2 миллиона турецких лир.

Стамбул с 6122 компаниями занял первое место в списке провинций, где за указанный период было создано наибольшее количество компаний с иностранным капиталом. За этой провинцией следуют южная Анталия с 767 компаниями, Анкара с 402 компаниями, южный Мерсин с 353 компаниями и северо-западная Бурса с 262 компаниями. Общий капитал указанных компаний, созданных в Стамбуле, составляет 3,3 миллиарда турецких лир. За Стамбулом следуют Анталья с капиталом 397,8 млн турецких лир, Бурса с капиталом 350,8 млн турецких лир и Мерсин с капиталом 292,9 млн турецких лир.

В некоторых провинциях, включая Ардахан, Битлис, Бартын, Чанкыры, Гюмюшхане и Синоп, компании с иностранным капиталом не были созданы.

Тем временем за первые шесть месяцев прошлого года было создано около 5978 компаний с иностранными партнерами с капиталом 3,2 млрд турецких лир.