Турецкая компания стала спонсором "Нефтчи"

25 июл. 21:58

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" заключил трехлетнее соглашение о сотрудничестве с Liv Bona Dea Hospital.

Церемония подписания состоялась на Bakcell Arena в Баку. Согласно документу, медучреждение будет оказывать все виды медицинских услуг "Нефтчи", "Нефтчи-2" и командами Академии клуба.

"Мы расширяем партнерские сети. Мы уже работаем с несколькими турецкими кампаниями. Эту традицию продолжаем и сегодня, подписав контракт с другой турецкой компанией", - заявил президент "Нефтчи" Камран Гулиев.

При этом он подчеркнул, что эта компания является одной из самых известных в медицинском секторе, передает Azerisport.com.