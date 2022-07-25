Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о сильных дождях с градом и сильным ветром

25 июл. 21:49

В Карачаево-Черкесии (КЧР) из-за сильных дождей, града и ветра объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве отметили, что такая погода ожидается в регионе 26-27 июля.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник и в среду скорость ветра в КЧР составит до 23 метров в секунду. В реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход небольших селей.

В МЧС отметили, что непогода может привести к ЧС и подтоплению низменностей, повреждению дамб и гибели сельскохозяйственных культур, передает "Интерфакс-Юг".