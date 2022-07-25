В немецкой Siemens удивляются, почему сократились поставки российского газа

25 июл. 22:29

Специалисты немецкого промышленного гиганта Siemens не рассмотрели связи между техобслуживанием турбин и сокращением экспортных поставок российского газа, которые анонсировал "Газпром", - заявил представитель немецкой компании.

Уже отремонтированная в Канаде турбина может быть "немедленно" отправлена в Россию, если "Газпром" представит на нее ввозные таможенные документы, - заявил он.

"На данный момент мы таким образом не видим связи между турбиной и сокращением поставок газа, которые были имплементированы или анонсированы", - сказал представитель компании, передает РИА Новости.

"Обслуживание наших турбин является и остается рутинной процедурой. Любые будущие работы по техобслуживанию могут быть обеспечены. Канадское правительство уже согласилось, что турбины, обслуживаемые Siemens Energy в Монреале, могут быть вывезены из Канады в Германию", - сказал собеседник.

Что касается турбины, которая уже отремонтирована в Канаде, он сообщил, что власти Германии "в начале прошлой неделе передали Siemens Energy всю необходимую документацию для экспорта в Россию".

"Газпром об этом знает. Чего не хватает, так это таможенных документов для импорта в Россию. От "Газпрома" как клиента требуется их обеспечить", - добавил представитель Siemens.

Напомним, "Газпром" ранее объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 млн кубометров в сутки или 20% мощности магистрали.