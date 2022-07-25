Курорт "Архыз" в выходные примет фестиваль кавказской кухни "Кунак"

25 июл. 22:14

В предстоящие выходные, 30 и 31 июля, на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) пройдет фестиваль кавказской кухни "Кунан", который соберет 50 лучших поваров Кавказа и Закавказья, - сообщили в пресс-службе компании АО "Кавказ.РФ".

"Архыз" станет площадкой для большого кулинарного фестиваля "Кунак". 30 и 31 июля Северо-Кавказская ассоциация кулинаров соберет на курорте 50 именитых поваров из ...регионов Кавказа и Закавказья", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Главными событиями первого дня станут приготовление и бесплатная дегустация традиционных блюд горцев: повара приготовят гостям праздника 100 хычинов, по 100 л окрошки, ногайского чая и супа из фасоли с рисом и хлебными палочками, а также по 100 кг ачаров плав, либже и бышлакъ биширген. Акция приурочена к 100-летию Карачаево-Черкесии. В этот же день на курорте заложат капсулу времени с рецептами аутентичной кухни Кавказа, которую потомки вскроют через 50 лет.

Во второй день на курорте пройдет чемпионат Северного Кавказа по кулинарному искусству "Большие огненные игры", он станет частью всероссийских состязаний по приготовлению блюд из предложенного набора продуктов. Оценивать работы будут члены Всемирной ассоциации шеф-поваров, а победитель получит кубок главы КЧР.

Также на фестивале будет работать пикник-зона с мастер-классами, где повара поделятся секретами приготовления традиционных блюд горных регионов, в том числе окрошки, осетинских пирогов и балкарских хычинов. Также на фестивале можно будет попробовать национальную еду Урала, Азербайджана, Армении и Азии.

Кроме того, гостей и участников ждет концерт с участием звезд северокавказской эстрады и праздничный салют. Организаторы фестиваля - Министерство туризма и курортов КЧР и Северо-Кавказская ассоциация кулинаров.