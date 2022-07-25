В Сочи рухнула крыша парадного входа отеля

25 июл. 21:47

Сегодня в сочинском поселке Роза Хутор обрушилась крыша парадного входа отеля Green flow.

О происшествии рассказали туристы, ставшие очевидцами происшествия. По их мнению, обрушение было спрогнозировано и ожидалось, так как "вход в отель был огорожен пластиковыми конусами", - передает портал Юга.ру.

Как сообщили в пресс-службе отеля, "Ремонт нижней обшивки козырька крыши входной группы был запланирован заранее. Шторм усилил износ обшивки, инженерная служба оценила причиненный ущерб и место было огорожено. Наш приоритет - безопасность и комфорт гостей, ситуация не представляла угрозы".

Сейчас инженеры ведут плановый ремонт. Он займет три рабочих дня, - добавили в пресс-службе отеля Green flow.