В типографии Магаса печатали "левые" паспорта, права и автостраховки

25 июл. 21:31

Ингушские правоохранители обнаружили в типографии Магаса подпольное производство паспортов, водительских прав и автомобильных страховок, - сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Подпольное производство было налажено при помощи компьютерной оргтехники и пленки для ламинирования водительских удостоверений с символикой ГИБДД. Вместе с "липовыми" документами полицейские изъяли 69 фальшивых печатей и штампов, в том числе различных МРЭО управлений ГИБДД и страховых компаний России, и даже свидетельства об окончании автошкол и водительские документы Узбекистана, - передает "АиФ-Ставрополье".

Подозреваемыми оказались 30-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 35 и 39 лет. Также правоохранители нашли и копии паспортов со списками "клиентов": оказалось, что "левые" документы расходились по Ингушетии и соседним регионам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.