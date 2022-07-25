Молодежный саммит Движения неприсоединения проходит в Баку

25 июл. 21:28

В Баку сегодня открылся Молодежный саммит стран-членов Движения неприсоединения, такое сообщение опубликовано на сайте МИД Азербайджана.

В церемонии открытия саммита приняла участие молодежь из более 60 стран-членов Движения неприсоединения. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов приветствовал участников и зачитал обращение к ним президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В обращении главы государства было указано, что молодежной политике в Азербайджане придается исключительное значение, и саммит поспособствует укреплению сотрудничества между молодежью стран-участниц Движения неприсоединения. Президент также уделил внимание успешному председательству Азербайджана в Движении неприсоединения, отметил, что единогласно принятое решение стран-членов Движения продлить председательство страны еще на год, то есть до конца 2023 года, служит наглядным примером успешного председательства и доверия государств-членов к Азербайджану.

Затем было показано видеообращение председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллы Шахида к участникам саммита: он выразил признательность Азербайджану за организацию Молодежного саммита Движения неприсоединения, указал на похвальность акцента, сделанного на роли молодежи в постпандемийный период.

Председатель Молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде поведал о деятельности и дальнейших планах Сети, созданной в ноябре 2021 года.

В церемонии, кроме участников саммита и членов Молодежной сети Движения неприсоединения, приняли участие представители МИД, министерства молодежи и спорта Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса (парламента), а также аккредитованные в Азербайджане послы стран-членов Движения, руководители молодежных организаций, действующих в Азербайджане, представители СМИ и другие.

Затем в соответствии с программой мероприятия выступили представители молодежи стран-членов Движения неприсоединения, прошло обсуждение итоговых документов.

В рамках различных секторов саммита, который продлится до 29 июля, участники обсудят итоговые документы, примут участие в симуляционном тренинге модели Движения неприсоединения, учебной сессии по эффективному управлению организациями, панельных дискуссиях с участием различных официальных лиц, состоятся презентации.