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Азербайджан на две недели приостановит поставки газа из "Шахдениз" в Турцию

Азербайджан на две недели приостановит поставки газа из &quot;Шахдениз&quot; в Турцию

Азербайджан временно приостановит экспорт в Турцию азербайджанского газа по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод), говорится в сообщении Государственной нефтегазовой компании Botas.

В связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и ремонту газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, которые будут проводиться с 14 по 28 августа, подача природного газа из месторождения "Шахдениз" в национальную газораспределительную сеть Турции из точки входа "Тюркгезю" будет невозможна в течение 14 дней, - передает Sputnik Азербайджан.

Проблем с поставками газа на внутренний рынок из-за плановых ремонтных работ не ожидается, - говорится в сообщении турецкой компании.

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