Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму

25 июл. 20:59

Высокий уровень террористической опасности продлевается еще на две недели в нескольких муниципалитетах Крыма и на ряде важных объектов, рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 25 июля до 20:00 9 августа на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - пояснил он.

По словам Аксенова, речь идет об Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах,а также на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промполитики и госкомитета по водному хозяйству.

Глава региона подчеркнул, что на полуострове сохраняется спокойная обстановка.