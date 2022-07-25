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Премьер Дагестана призвал чиновников заняться безопасностью туристов

Премьер Дагестана призвал чиновников заняться безопасностью туристов

Сегодня на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил главам муниципалитетов республики обеспечить безопасность на туристических объектах, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Абдулмуслимов напомнил о трагедии в Хунзахском районе, где семья туристов погибла в результате падения автомобиля в водопад, призвав всех глав муниципалитетов посещать туристические места, организовать там стоянки и установить предупредительные знаки.

"Уважаемые главы муниципальных образований! …Вы, пожалуйста, выходите со своих кабинетов, посещайте эти места, где бывают туристы", – сказал глава кабмина республики, передает "АиФ-Дагестан".

Больше других досталось руководству Казбековского района. На туристических точках в муниципалитете разбросан мусор, места для прохождения людей завалены камнями, нет предупреждающих знаков об обрывах. Мусор имеется и в водах у Сулакского каньона, - отметил премьер.

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