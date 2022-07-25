Минздрав: масочный режим в медучреждениях России не отменялся

25 июл. 20:42

Масочный режим в медорганизациях в России остается в силе - решение о его отмене не принималось, рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Ранее сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что 14 июля оперштаб ведомства провел заседание под руководством его главы Михаила Мурашко, на котором решено вернуть противоэпидемический режим из-за распространения Covid-19, а именно вернуть во всех медучреждениях масочный режим и разделение потоков пациентов.

"Решение оперативного штаба Минздрава России призвано дополнительно указать коллегам в регионах на необходимость соблюдения знакомых всем противоэпидемических мер для защиты здоровья медицинских работников и пациентов. При этом масочный режим в медицинских организациях не отменялся", - цитирует Кузнецова ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что Covid-19 продолжает циркулировать, эпидемический процесс продолжается, и соблюдение противоэпидемических мер в медицинских учреждениях обязательно.