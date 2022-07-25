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Северная Осетия стала рекордсменом СКФО по дешевизне продуктов

Северная Осетия стала рекордсменом СКФО по дешевизне продуктов

Среди регионов СКФО одни из самых низких цен на ряд социально значимых товаров зафиксированы в Северной Осетии, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Так, сливочное масло обходится жителям республики в среднем в 723,27 рублей за кг, тогда как в соседних регионах цены варьируются до 907,68 рублей. Питьевое молоко - 69,28 рублей за литр, по СКФО средняя цена - до 98,65 рублей, сахар-песок - 73,96 рублей за кг (по СКФО до 91,76 рублей) и так далее", - передает ТАСС.

Снижение темпа роста цен на продовольственные товары первой необходимости фиксируется в республике с середины мая. Как полагают в Минэкономразвития, это связано с соглашением, которое было подписано с региональными торговыми сетями в июне прошлого года и соблюдается по сей день: 12 наименований продуктов питания определенных ГОСТов реализуются ими с нулевой наценкой, список этих товаров представлен во всех магазинах местных сетей. 

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