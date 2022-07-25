Министр природы просит Путина помочь с ввозом леопардов для Кавказа

25 июл. 20:22

Глава Минприроды России Александр Козлов попросил президента РФ Владимира Путина оказать содействие в достижении договоренности о поставке переднеазиатских леопардов в центр восстановления животных Сочинского национального парка, чтобы ускорить рост их популяции.

Просьбу министр озвучил на совещании главы государства с членами правительства.

По словам Козлова, на сегодня в горах Кавказа живут девять леопардов, планируется увеличить их число до 50, но тогда надо выпускать больше животных - по пять-шесть в год.

"Для этого нужны родители. Их можно взять из дикой природы Ирана и Туркменистана. Но это, безусловно, высокий уровень договоренностей, поэтому просим вашей поддержки, Владимир Владимирович", - цитирует его "Интерфакс".

Чиновник напомнил, что 16 июля три двухлетних переднеазиатских леопарда, по имени Хоста, Лаура и Лео, появившиеся на свет и выросшие в Центре восстановления леопардов, были выпущены в заказнике в Северной Осетии.