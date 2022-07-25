Новые обстоятельства вынуждают ЕС скорректировать требования по газу

25 июл. 20:16

Страны Евросоюза (ЕС) могут скорректировать предложения Еврокомиссии (ЕК) о процедуре, позволяющей вводить обязательную для достижения цель по снижению спроса на газ в ближайшие месяцы, - рассказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Чешское председательство в Совете стран ЕС предложило некоторые поправки к проекту Еврокомиссии.

"У нас есть несколько поправок… первая - чуть изменить логику и поставить Совет на место водителя в процессе запуска "предупреждения союза", - поведал чиновник.

"Могу подтвердить, что в последнем проекте страны должны будут запускать "предупреждение союза". Два пути, как можно будет это сделать", - добавил он, передает РИА Новости.

ЕК может предложить запустить такую процедуру, но это должно быть одобрено квалифицированным большинством государств союза.

В то же время биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов сегодня подскочили на 12%, до $1890 за тысячу кубометров, а Польша отказалась делиться газом с соседями по ЕС, - заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения", - сказала она, добавив: у Польши нет необходимости вводить какие-либо лимиты.