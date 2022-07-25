Контролировать кубанские дороги будут квадрокоптеры

25 июл. 19:46

Кубанские полицейские теперь будут выявлять нарушения водителей и передавать информацию сотрудникам ГИБДД при помощи беспилотников, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"Аппараты могут фиксировать до пяти полос движения транспортных средств, распознавать номерные знаки, а сведения с них сразу же поступают сотрудникам ГИБДД, которые наблюдают за полетом на мониторе. Получив информацию, специалист выходит и останавливает нарушителя. Уже закупили десять беспилотников", - рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Квадрокоптеры будут работать на наиболее опасных участках - магистрали М4 "Дон", дороге Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк, трассе Джубга-Сочи.

"Беспилотники будут помогать бороться с несоблюдением правил на дорогах, тем самым снижая аварийность", - добавил Трембицкий.