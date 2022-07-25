ООН: все стороны соглашения по экспорту украинского зерна подтвердили приверженность ему

25 июл. 19:45

Все участники соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море в контактах с Организацией объединенных наций в выходные подтвердили приверженность его реализации, сообщил на брифинге заместитель представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

"С момента подписания соглашения стороны сделки и ООН поддерживали постоянный контакт, в том числе вчера. Все стороны подтвердили приверженность соглашению", - цитирует его ТАСС.

К завтрашнему дню, отметил Хак, все стороны будут представлены в совместном координационном центре, который будет действовать в Стамбуле.

По словам зампредставителя генсека ООН, суда могут начать движение в рамках договоренностей уже через несколько дней, детали процедур обнародуют в ближайшее время.