Новый микрорайон Нальчика получил газ

25 июл. 19:35

Специалисты компании "Газпром газораспределение Нальчик" завершили строительство газопровода построили к новому микрорайону Нальчика, - сообщает сайт ООО "Газпром межрегионгаз".

"Компания "Газпром газораспределение Нальчик" построила газопровод к новому микрорайону городского округа Нальчик – его протяженность составила 5,5 км, также на объекте выполнена установка двух газорегуляторных пунктов. Новый газопровод позволит подключить к сетевому газу 400 частных домов, квартиры в многоквартирных домах, детские сады, школы, а также ряд коммунально-бытовых объектов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Уровень доступности газа в регионе уже достигает 94%, это один из самых высоких показателей в России.