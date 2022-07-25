Полиция проверяет временную татуировку за 20 тыс рублей в Анапе

25 июл. 19:26

Полицейские в Анапе проверяют публикацию в социальных сетях, согласно которой у туристки запросили 20 тыс рублей за временную татуировку на руке, об этом рассказали в городском отделе МВД.

На видео девушка рассказывает, что вместо 100 рублей с нее потребовали 20 тыс рублей, якобы потому, что изначально ей назвали цену за 1 кв см татуировки.

Как сообщает РИА Новости, в полиции заявили, что, по предварительной информации, татуировка временная, а цена, названная исполнителем перед началом работы, отличалась от итоговой стоимости. В результате между заказчиком и исполнителем вспыхнул конфликт.

"Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - заключили в правоохранительном ведомстве.