Казахстан выбирает строителя своей первой АЭС

25 июл. 19:22

Технологии, которые потенциально можно применить для строительства атомной электростанции в Казахстане, изучают эксперты проектной организации "Казахстанские атомные электрические станции".

Они работают в турецкой провинции Мерсин, где госкорпорация "Росатом" строит 4-ый энергоблок АЭС "Аккую" - первой АЭС в Турции. Казахстан сейчас изучает опыт нескольких государств в сфере ядерных технологий и определяется со страной-поставщиком. Один из претендентов - "Росатом", - передает Sputnik Казахстан.

Казахстан с 1990-х годов несколько раз предпринимал шаги для реализации плана по строительству атомной электростанции, однако в ноябре 2016 года министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что республика не будет строить АЭС по крайней мере в течение семи лет в силу избытка электроэнергии. Спустя три года, в 2019 году, президент России Владимир Путин предложил президенту Касым-Жомарту Токаеву построить АЭС по российским технологиям.

Напомним, строительство АЭС планируется в поселке Улкен на озере Балхаш.