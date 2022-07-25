В Германии прокомментировали сокращение поставок по "Северному потоку"

25 июл. 18:58

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии прокомментировало заявление российской стороны о дальнейшем сокращении "Газпромом" объемов поставок газа по "Северному потоку".

"По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет", - цитирует представителя ведомства ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Напомним, ранее сегодня "Газпром" сообщил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" - это связано с окончанием срока межремонтной наработки до капремонта, в результате прокачка по "Северному потоку" упадет в два раза.