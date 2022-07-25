Краснодарские власти готовят прорыв в транспортной инфраструктуре

25 июл. 18:54

Кубанские власти планируют за четыре года совершить прорыв в общественном транспорте столицы, построив более 35 км трамвайных путей, - рассказали сегодня в компании "Синара - Городские Транспортные Решения Краснодар".

"Синара" планирует подписать соглашение с мэрией Краснодара на 30 лет для развития трамвайной сети и уже подали частную концессионную инициативу по развитию трамвайной сети города. Предприятие хочет проинвестировать в трамвайную сеть 28,2 млрд рублей и предлагает проложить 35,6 км новых путей от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, "Баскет-Холлу" и Московской. Также планируется пополнить подвижной состав низкопольными трамваями, - передает портал Юга.ру.

Проект хотят реализовать в четыре этапа. Если концессию заключат, то все работы выполнят в 2022-2026 годах. Также в планах купить 100 вагонов и построить депо в краевой столице.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме в июне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал соглашение с вице-президентом АО "Группа Синара" Александром Мишариным, подразумевающее развитие трамвайной сети в Краснодаре.

"Я считаю, что выдвинутое нами предложение заключает в себе наилучшие опции, которые смогут удовлетворить транспортные нужды краевой столицы по повышению связанности районов города", - рассказал генеральный директор компании Евгений Васильев.

Компания направила соглашение 1 июля и городские власти рассчитывают на успешное заключение концессии, рассказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко, добавив: "Для столицы Кубани это станет настоящим прорывом".