США стали мировым лидером по экспорту СПГ

25 июл. 18:52

Америка в первом полугодии текущего года вышла на первое место в мире по объемам экспорта сжиженного природного газа, сказано в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Экспорт американского СПГ за этот период вырос на 12% по сравнению с показателем 2021 года - в среднем до 11,2 млрд куб. футов в сутки (примерно 0,32 млрд кубометров), отмечает ведомство.

"Экспорт СПГ из США продолжал расти по трем причинам: увеличение мощностей экспорта СПГ, рост международных цен на природный газ и СПГ, а также увеличение мирового спроса, особенно в Европе", - цитирует отчет ТАСС.

Более двух третей (71%) своего экспорта СПГ США продали в Евросоюз и Великобританию, обеспечив 47% от всего импорта СПГ Европой в первом полугодии.

Среди других крупнейших поставщиков сжиженного газа в Европу - Катар (15%), Россия (14%) и африканские страны (17%).