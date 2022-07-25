"Газпром" останавливает еще одну турбину Siemens в КС "Портовая"

25 июл. 18:30

"Газпром" на этой неделе остановит работу еще одной турбины Siemens, прокачивающую газ по трубопроводу "Северный поток" в Европу, - сообщила компания.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Уже 27 июля с 07:00 мск суточная производительность трубопровода составит не более 33 млн кубометров топлива, что эквивалентно 20% мощности магистрали.

Напомним, в середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40% мощности, объяснив это задержкой из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". Газопровод возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.