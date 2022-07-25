Путин назначил своего спецпредставителя по международному сотрудничеству в космосе

25 июл. 18:13

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов стал спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Такой указ подписал глава государства Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности", - сказано в нем.

Напомним, ранее, в 2018 году, этот пост занял Дмитрий Рогозин, который тогда руководил Роскосмосом.