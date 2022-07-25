Компании из Грузии смогут участвовать в госзакупках стран Евросоюза

25 июл. 17:59

Зарегистрированные в Грузии компании смогут участвовать в государственных закупках, объявленных правительствами стран Европейского союза, такое сообщение распространила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития республики.

"Любой бизнес, который зарегистрирован в Грузии, отныне получит право принимать участие в закупках, объявленных центральными властями 27 стран Евросоюза и на этом рынке конкурировать открыто и честно с другими мировыми поставщиками", - цитирует его ТАСС.

В ведомстве пояснили, что такого результата удалось достичь благодаря заключенному в 2014 году соглашению об ассоциации с Евросоюзом.