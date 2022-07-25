Ставрополь примет фестиваль рабочей молодежи

25 июл. 17:50

С 15 по 20 сентября в Ставрополе впервые пройдет Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи "На высоте", - сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Почти 2 тысячи молодых людей от 18 до 35 лет со всей страны съедутся в столицу Ставрополья, чтобы продемонстрировать свои таланты и побороться за право считаться лучшими из лучших в одной из номинаций многочисленных конкурсов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Конкурсная программа пройдет по семи направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, а также оригинальный жанр, видео, арт, научный слэм (соревнования по ораторскому искусству среди ученых. В рамках фестиваля пройдет деловой форум блогеров Юга России и Северного Кавказа "ТопБЛОГ". Он включит лекции, диалоги, воркшопы и мастер-классы по созданию контента, а также трендам социальных медиа.

Также будут организованы культурно-досуговая и образовательная программы, альтернативные площадки, в рамках фестиваля пройдут концерты известных российских артистов.