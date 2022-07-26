Азербайджан вдохнул новую жизнь в Движение неприсоединения

В условиях усиливающегося противостояния на международной арене солидарность между членами Движения неприсоединения будет иметь решающее значение для обеспечения их безопасности и защиты национальных интересов, пишет The National Interest.

В годы холодной войны разделение международного сообщества на два блока - во главе с СССР и США - привело к возникновению блока независимых стран, стремившихся обеспечить свое выживание в зачастую враждебной среде. Эти страны отказались присоединиться к какому-либо военному блоку, и на третьей конференции, состоявшейся в 1970 году, призвали к "роспуску военных союзов великих держав" ради мира и безопасности во всем мире. На пятой конференции стран-членов в 1976 году появился термин "движение неприсоединения". Считалось, что после окончания холодной войны в начале 1990-х годов этот блок утратил свою актуальность.

Вопреки этим прогнозам, в последние годы актуальность Движения неприсоединения возросла, поскольку снова начало расти противостояние между Соединенными Штатами и их союзниками, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой. С началом украинского кризиса в феврале 2022 года это противостояние привело к драматическим экономическим последствиям для всего мира и возрождению неприсоединения как стратегии безопасности, а Движения неприсоединения как блока для реализации этой стратегии для многих стран, затронутых противостоянием. С 2019 года Движение неприсоединения под председательством Азербайджана добилось значительного прогресса на пути к тому, чтобы стать влиятельным международным игроком, четко выражающим позицию своих 120 стран-членов.

За время своего председательства Азербайджан выступил с рядом инициатив по координации сотрудничества между государствами-членами, по укреплению ценностей многостороннего подхода и международного сотрудничества. Первый год председательства Азербайджана (2020-й) совпал с началом пандемии коронавируса. Баку приложил множество усилий, чтобы объединить страны-члены организации в борьбе с экономическими последствиями кризиса. По инициативе Баку 4 мая 2020 года впервые в истории организации прошел внеочередной онлайн саммит Движения неприсоединения, в котором приняли участие более 45 государств-членов и международных организаций. Среди лидеров, выступивших на саммите, были председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН, председатель Комиссии Африканского союза и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Демонстрируя готовность принять на себя ведущую роль в глобальной борьбе с национальным эгоизмом, унилатерализмом и протекционизмом, Азербайджан призвал к созыву специальной сессии Генассамблеи ООН. Инициативу поддержало более 150 государств-членов ООН, она состоялась 3-4 декабря 2020 года. "Эта специальная сессия Генассамблеи стала историческим моментом для государств-членов ООН, научного сообщества и других заинтересованных сторон", - сказал председатель Ассамблеи Волкан Бозкыр на открытии двухдневной встречи.

Одна из основных целей Азербайджана как председателя движения - подготовка основы для институционального развития Движения неприсоединения. Баку выдвинул несколько успешных инициатив в этом направлении. Запуск парламентской сети и молодежного саммита Движения неприсоединения стал важным шагом на этом пути. Еще одной инициативой, выдвинутой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанной государствами-членами, стало создание в Нью-Йорке Офиса поддержки Движения неприсоединения. "Считаю, что сейчас правильное время для того, чтобы предпринять больше шагов в направлении институционального развития, что, в свою очередь, поможет нам защищать свои интересы на международной арене и, конечно же, усилить солидарность между нашими странами", - заявил Алиев.

Конфликты между некоторыми членами движения остаются серьезной проблемой, ведь они не только препятствуют быстрому институциональному развитию организации, но и ослабляют усилия по донесению позиции движения по основным геополитическим вопросам во всем мире. "Мне известно, что между некоторыми членами имеются определенные проблемы. Считаю, что Движение неприсоединения может стать платформой для поиска пути решения данных проблем", - сказал Алиев на бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященной усилению роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире.

Хотя добиться разрешения всех этих межгосударственных конфликтов в рамках Движения неприсоединения трудно, а то и вовсе невозможно, опыт Азербайджана в ходе войны с Арменией (не входящей в ДН) в конце 2020 года показал эффективность организации в консолидации усилий и демонстрации солидарности со странами-участницами, столкнувшимися с серьезными проблемами.

Во время 44-дневной войны некоторые страны пытались вынести вопрос, связанный с интересами Азербайджана, на уровень Совета Безопасности ООН, не имевший отношения к более ранним резолюциям Совета 1993 года, которые призывали к выводу армянских войск с суверенных территорий Азербайджана. "Однако в то время наши друзья, представленные в Движении неприсоединения и являвшиеся непостоянными членами Совета Безопасности, заблокировали антиазербайджанское заявление. Они заблокировали обвинение против Азербайджана и тем самым воспрепятствовали нападкам проармянски настроенных глобальных сил на Азербайджан", - напомнил Ильхам Алиев.

В условиях усиливающегося противостояния на международной арене солидарность между членами Движения неприсоединения будет иметь решающее значение для обеспечения их безопасности и защиты их национальных интересов. Поэтому усилия Азербайджана по укреплению сотрудничества между государствами-членами организации, а также усилия по институциональному развитию Движения неприсоединения, имеют большое значение и обладают значительным потенциалом для достижения положительных результатов.