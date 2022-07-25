СМИ: вакцину против оспы в Европе будут производить круглосуточно

25 июл. 17:38

Датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic готовится перевести в круглосуточный режим работы свое предприятие по производству вакцин Imvanex для борьбы с оспой обезьян на фоне роста спроса на препарат, - заявил представитель фирмы Рольф Сасс Соренсен, пишет Bloomberg.

"Каким бы большим ни был спрос, мы рассчитываем удовлетворить его за счет собственных ресурсов. Одно из весьма простых решений - запуск нашего производственного предприятия в ночное время и распределение на рабочие смены большего числа людей", - рассказал Соренсен, занимающий в компании пост директора по связям с инвесторами, передает ТАСС.

Bavarian Nordic может производить 30 млн доз вакцины в год. Ранее компания сообщила, что получила одобрение ЕС на вакцину Imvanex как препарата против оспы обезьян. Производственные возможности Bavarian Nordic позволяют обеспечить Imvanex весь мир, поскольку, в отличие от COVID-19, столь массовой вакцинации в случае с этой инфекцией не потребуется.