В Ингушетии заработает первое в регионе овощехранилище

25 июл. 17:18

К 2024 году власти Ингушетии планируют построить первый в республике комплекс для хранения овощей, - сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на руководителя Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

"До конца 2023 года мы намерены построить первое в регионе современное овощехранилище с возможностью единовременного хранения до 30 тыс т продукции", - цитирует пресс-служба Калиматова, передает "Интерфакс".

Новый комплекс позволит республике увеличить продовольственную независимость, поскольку с ростом урожая собственное зернохранилище с сушилкой субъекту очень необходимы, - отмечается в сообщении.

Напомним, в нынешнем году в регионе планируется собрать рекордный объем зерновых. Согласно предварительному прогнозу, в Ингушетии рассчитывают получить 90 тыс т зерновых с рекордной урожайностью - 40 ц с га. Общая площадь земель сельхозназначения в республике составляет 122,2 тыс га, в том числе, пашни - 70 тыс 347 га.