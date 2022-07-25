Рядовой-срочник получил тяжелый ожог в Армении

25 июл. 17:08

Солдат срочной службы госпитализирован в Армении с ожогом, такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны РА.

В нем говорится, что 17 июля с ожогом II степени в Зангезурский гарнизонный госпиталь привезли рядового, и в тот же день на реанимобиле его доставили в Национальный ожоговый центр в Ереване, передает Sputnik Армения.

У пострадавшего наблюдаются осложнения, его состояние ухудшается и в данный момент оценивается как крайне тяжелое.

Как именно молодой человек получил ожог, не уточняется.