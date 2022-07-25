Какой президент Бразилии нужен России

Вчера на съезде Социал-либеральной партии Бразилии действующий президент страны Жаир Болсонару был официально выдвинут в качестве кандидата на выборах. Всеобщие выборы, на которых будут избраны президент, губернаторы штатов, сенаторы и депутаты парламента, состоятся 2 октября. Основным соперником Болсонару станет бывший президент Бразилии, представитель левой коалиции "Бразильская федерация надежды" Луис Инасиу Лула да Силва, который попробует выиграть выборы в третий раз.

За бразильской предвыборной гонкой следят во всем мире, в том числе в России. В обстановке меняющейся геополитической и геоэконоимической ситуации Москва ищет возможности укрепить связи со всеми мировыми партнерами, которые не вошли в список недружественных стран. В этом контексте Бразилия также входит в круг интересов России. О том, что она остается одним из важнейших партнеров Москвы в Латинской Америке, неоднократно говорил президент Владимир Путин. История отношений двух стран насчитывает почти 200 лет. Она началась еще в 1828 году, когда Бразилия стала первой латиноамериканской страной, с которой Россия установила дипломатические отношения. Сейчас государства развивают стратегическое партнерство, прежде всего в сфере сельского хозяйства и энергетики.

Ультраправый консерватор Жаир Болсонару, пришедший к власти в 2019 году, не сразу был воспринят как желательный для Москвы руководитель страны. Изначально он заявлял, что США – главный союзник Бразилии как в политике, так и в экономике. Болсонару обещал ориентироваться на богатые западные страны и тем самым поднять экономику страны. Помимо этого, были подозрения, что американские спецслужбы помогли не допустить участия Лулы да Силвы в выборах 2018 года, чтобы к власти не пришли социалисты, которые идеологически были гораздо ближе России, чем Соединенным Штатам. То есть в победе Болсонару четыре года назад прослеживался американский след. Однако за время своего правления Болсонару дал понять, что больше плюсов для него и для Бразилии дает сотрудничество с развивающимися рынками, в том числе с Россией, нежели ориентация исключительно на Вашингтон. Особенно это проявилось в этом году.

В ноябре 2021 года министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса встречался в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Они согласовали визит президента Бразилии в Москву, а уже 1 декабря Болсонару получил от Путина официальное приглашение. Визит был намечен на середину февраля. В начале года политическая обстановка в мире накалилась до предела. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен недвусмысленно дал понять Карлосу Франсе, что Штаты не одобряют планируемую поездку, ведь она может быть воспринята в мире как поддержка российского правительства со стороны Бразилии. Сам Болсонару заявил, что визит в Москву входит в национальные интересы его страны, и отменять его он не намерен. Визит состоялся 14-17 февраля и имел большое значение для двусторонних отношений, а также для предвыборной кампании Болсонару.

Упор на переговорах двух президентов был сделан на развитие сотрудничества в аграрной сфере. Бразильские аграрии – главный электорат Болсонару. Президент Бразилии показал избирателям, что отстаивает интересы агропромышленного комплекса своей страны на мировых рынках. Лидеры договорились об интенсификации поставок российских удобрений в Бразилию, а также о дальнейшем развитии совместных проектов в энергетике, в том числе атомной. В частности, Болсонару попросил Путина помочь в создании атомной подводной лодки для ВМС Бразилии, ведь ранее США отказали ему в этом. Кроме того, в этом году Бразилия вступила в ротационное председательство Совбеза ООН. Если Россия окажет ей поддержку, а год председательства пройдет успешно, то можно надеяться на продвижение страны в постоянные члены Совбеза.

В конце июня в формате видеоконференции состоялся саммит БРИКС, после которого свои заявки на вступление в организацию подали Аргентина и Иран. Президент Аргентины Альберто Фернандес считается политическим противником Болсонару, но против вхождения нового латиноамериканского члена в БРИКС он не выступил. На саммите также рассматривался вопрос дедолларизации союза. Хотя Лула да Силва, стоявший у истоков БРИКС, гораздо больше поддерживал идею отказаться от доллара в торговле между членами организации, Болсонару согласился, что зависимость от доллара необходимо снижать, что созвучно политике, которую сейчас проводят Россия и Китай.

Через несколько дней после саммита президенты Путин и Болсонару провели телефонные переговоры, на которых российская сторона еще раз подтвердила приверженность выполнению своих обязательств по бесперебойной поставке удобрений бразильским аграриям. Но главным для Болсонару успехом в отношениях России и Бразилии стала договоренность о поставках российского дизельного топлива по более выгодным ценам, чем раньше импортировала национальная нефтегазовая компания Petrobras.

После стремительного роста цен на топливо во всем мире весной этого года проблема подорожания бензина и дизельного топлива стала главной головной болью Болсонару во внутренней политике. В преддверии выборов рост цен сильно ударил по рейтингу президента. Petrobras не субсидирует топливо для бразильцев, а привязывает цены к ценам на мировых нефтяных рынках. В своих выступлениях Болсонару постоянно призывает компанию снизить цены, чтобы не провоцировать социально-экономический кризис в стране. За прошлый год цена на дизельное топливо в стране поднялась на 46%. В марте этого года она выросла еще на 25%. Чтобы сгладить недовольство населения, Болсонару принял решение сменить руководство Petrobras. Позднее он делал так еще два раза, плюс уволил министра энергетики страны. На прошлой неделе цена на топливо снизилась на 4,9% впервые с декабря 2021. Договоренность о поставках дизельного топлива из России по скидочным ценам, безусловно, оказалась Болсонару на руку.

Однако данные социологических опросов показывают, что, если бы выборы проводились сейчас, Болсонару проиграл бы их социалисту Луле да Силве. Болсонару заработал имидж очень жесткого, эксцентричного, консервативного политика. Например, он считает, что доступ гражданского населения к огнестрельному оружию следует упростить, якобы это предотвращает насилие. Он публично заявил, что в случае поражения на нынешних выборах его ждет либо смерть, либо тюрьма.

Наиболее сильно рейтинг Болсонару пострадал во время пандемии COVID-19, когда он фактически отрицал и само существование заболевания, и необходимость вакцинации. В результате в Бразилии за время пандемии от коронавируса скончалось более 600 тысяч человек. Кроме того, в стране сильно выросла безработица, и обострился кризис продовольствия. При этом число избирателей, не решивших, за кого голосовать, очень велико, и у Болсонару есть еще два месяца, чтобы убедить их в необходимости его переизбрать.

Некоторые российские эксперты полагают, что проигрыш Болсонару и победа да Силвы будет способствовать укреплению российско-бразильских отношений, ведь, когда Лула да Силва был президентом в начале 2000-х годов, он поддерживал многие российские инициативы. При этом последние полгода доказали, что Болсонару отошел от своих изначальных идей ориентироваться только на США и на Запад, не поддерживает санкции против России и видит в сотрудничестве с Москвой большие перспективы и выгоды для Бразилии. Словом, кто бы ни победил в октябре на бразильских выборах, Россия сумеет выстроить с ним конструктивные отношения и найти верный подход, чтобы сохранить своего латиноамериканского союзника и партнера в Западном полушарии.